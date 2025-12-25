İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Paşinyan: İranla strateji tərəfdaşlıq sənədini imzalamağa hazırıq

    Region
    • 25 dekabr, 2025
    • 15:12
    Paşinyan: İranla strateji tərəfdaşlıq sənədini imzalamağa hazırıq
    Nikol Paşinyan

    İrəvan Tehranla strateji tərəfdaşlıq sənədi imzalamaq niyyətindədir.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ermənistan-İran münasibətləri dinamik şəkildə inkişaf edir və yüksək səviyyədədir: "İranla çox möhkəm münasibətlərimiz var və biz onları strateji tərəfdaşlıq sənədi formasında rəsmiləşdirməyə çalışırıq".

    Baş nazir xatırladıb ki, 2025-ci ilin əvvəlində Ermənistan ABŞ ilə strateji tərəfdaşlıq xartiyası, dekabrda isə Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq proqramı imzalayıb.

    Ermənistan İran strateji tərəfdaşlıq
