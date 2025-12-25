Paşinyan: İranla strateji tərəfdaşlıq sənədini imzalamağa hazırıq
Region
- 25 dekabr, 2025
- 15:12
İrəvan Tehranla strateji tərəfdaşlıq sənədi imzalamaq niyyətindədir.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Ermənistan-İran münasibətləri dinamik şəkildə inkişaf edir və yüksək səviyyədədir: "İranla çox möhkəm münasibətlərimiz var və biz onları strateji tərəfdaşlıq sənədi formasında rəsmiləşdirməyə çalışırıq".
Baş nazir xatırladıb ki, 2025-ci ilin əvvəlində Ermənistan ABŞ ilə strateji tərəfdaşlıq xartiyası, dekabrda isə Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq proqramı imzalayıb.
