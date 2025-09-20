Пашинян: Армения, благодаря миру с Азербайджаном, вступила в новый этап

Армения вступила в совершенно иной этап своей истории, благодаря установлению мира с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, выступая на съезде правящей партии "Гражданский договор".

"Этот мир был установлен 8 августа в Вашингтоне при участии и поддержке президента США Дональда Трампа, а также благодаря декларации, подписанной мной и президентом Азербайджана. 8 августа - это кульминация, вершина длительного процесса. За год и семь месяцев ни один солдат не погиб и не был ранен в результате перестрелок на армяно-азербайджанской границе", - сказал Пашинян.

По его словам, необходимо, чтобы этот 1 год и 7 месяцев превратился в 2 года и 7 месяцев, 3 года, 4 года, 5 лет, 50 лет, 100 лет, 200 лет.

Премьер также заявил, что на съезде правящей партии будут приняты решения, которые будут иметь ключевое значения для Армении "на ближайшие 100 лет".