İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla sülh sayəsində yeni mərhələyə qədəm qoyub

    Region
    • 20 sentyabr, 2025
    • 10:50
    Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla sülh sayəsində yeni mərhələyə qədəm qoyub
    Nikol Paşinyan

    Ermənistan Azərbaycanla sülh qurulması sayəsində öz tarixinin tamamilə fərqli bir mərhələsinə qədəm qoyub.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasının qurultayında çıxışı zamanı bildirib.

    "Bu sülh avqustun 8-də Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı və dəstəyi ilə həmçinin mənim və Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı bəyannamə sayəsində quruldu. 8 avqust uzun bir prosesin kulminasiyası, zirvəsidir. Bir il yeddi ay ərzində Ermənistan-Azərbaycan sərhədində atışmalar nəticəsində heç bir əsgər həlak olmayıb və yaralanmayıb", - N.Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu 1 il 7 ayın 2 il 7 aya, 3 ilə, 5 ilə, 50 ilə, 200 ilə çevrilməsi lazımdır.

    Baş nazir həmçinin bildirib ki, hakim partiyanın qurultayında Ermənistan üçün "növbəti 100 il ərzində" həlledici əhəmiyyət kəsb edəcək qərarlar qəbul olunacaq.

    Ermənistan Azərbaycan Nikol Paşinyan
    Пашинян: Армения, благодаря миру с Азербайджаном, вступила в новый этап
    Pashinyan: Armenia, thanks to peace with Azerbaijan, entered new stage

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Biznes
    11:48

    Türkiyə MN Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:47

    ƏƏSMN Bakı, Abşeron və Samuxda 1 000-dən çox mənzili təkrar satışa çıxarıb

    İnfrastruktur
    11:46

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:39

    Ombudsman Aparatı Avropa Uşaq Ombudsmanları Şəbəkəsinin üzvü seçilib

    Xarici siyasət
    11:36

    Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:35

    Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir

    Region
    11:34

    Ruanda Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Digər
    11:33

    Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada üç nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti