Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ

    Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 10:30
    Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске

    Депутаты парламента Кыргызстана объявили о самороспуске.

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

    За инициативу проголосовали 84 присутствующих народных избранника.

    Ранее депутатская группа собрала 32 подписи за досрочное сложение полномочий депутатов.

    Сообщается, что в Кыргызстане в ноябре 2026 года ожидаются парламентские, а через месяц - президентские выборы.

    Кыргызстан парламент самороспуск парламентские выборы
    Qırğızıstan parlamenti özünü buraxıb

    Последние новости

    11:16

    Посла Великобритании вызвали в МИД Грузии

    В регионе
    11:12

    Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станция

    Инфраструктура
    11:08

    Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС США

    Финансы
    11:05

    Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

    Инфраструктура
    11:03

    CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетике

    Энергетика
    11:02

    Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через Астару

    Другие
    10:59

    Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в Азию

    Энергетика
    10:57

    В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млн

    В регионе
    10:47

    В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

    Инфраструктура
    Лента новостей