Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске

Депутаты парламента Кыргызстана объявили о самороспуске.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

За инициативу проголосовали 84 присутствующих народных избранника.

Ранее депутатская группа собрала 32 подписи за досрочное сложение полномочий депутатов.

Сообщается, что в Кыргызстане в ноябре 2026 года ожидаются парламентские, а через месяц - президентские выборы.