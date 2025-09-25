Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 10:30
Депутаты парламента Кыргызстана объявили о самороспуске.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
За инициативу проголосовали 84 присутствующих народных избранника.
Ранее депутатская группа собрала 32 подписи за досрочное сложение полномочий депутатов.
Сообщается, что в Кыргызстане в ноябре 2026 года ожидаются парламентские, а через месяц - президентские выборы.
Последние новости
11:16
Посла Великобритании вызвали в МИД ГрузииВ регионе
11:12
Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станцияИнфраструктура
11:08
Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС СШАФинансы
11:05
Вблизи Port Baku построят новую станцию метроИнфраструктура
11:03
CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетикеЭнергетика
11:02
Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через АстаруДругие
10:59
Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в АзиюЭнергетика
10:57
В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млнВ регионе
10:47