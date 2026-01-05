Утвержден бюджет Нахчыванской АР на 2026 год

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Утвержден бюджет Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 2026 год.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, первый заместитель председателя Верховного меджлиса НАР Бахтияр Мамедов подписал соответствующий закон.

    Согласно документу, доходы бюджета Нахчыванской АР на 2026 год утверждены в размере 483 млн 178 тыс. манатов, в том числе, налоги, пошлины и другие платежи - 271 млн 550 тыс. манатов, дотация, поступающая из государственного бюджета Азербайджана (верхний предел трансферта) - 211 млн 628 тыс. манатов.

    Отмечается, что расходы НАР утверждены в размере 483 млн 178 тыс. манатов, в том числе, централизованные доходы - 441 млн 623 тыс. 200 манатов, местные доходы - 41 млн 554 тыс. 800 манатов, централизованные расходы - 436 млн 628 тыс. 600 манатов, местные расходы - 46 млн 549 тыс. 400 манатов.

