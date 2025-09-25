İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    Qırğızıstan parlamenti özünü buraxıb

    Region
    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:41
    Qırğızıstan parlamenti özünü buraxıb

    Qırğızıstan parlamentinin deputatları özlərinin buraxılmasını elan ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Qırğızıstan KİV-ləri xəbər verir.

    Bu təşəbbüsün lehinə 84 deputat səs verib.

    Bundan əvvəl deputat qrupu deputatların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması üçün 32 imza toplayıb.

    Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске

