Qırğızıstan parlamenti özünü buraxıb
- 25 sentyabr, 2025
- 10:41
Qırğızıstan parlamentinin deputatları özlərinin buraxılmasını elan ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Qırğızıstan KİV-ləri xəbər verir.
Bu təşəbbüsün lehinə 84 deputat səs verib.
Bundan əvvəl deputat qrupu deputatların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması üçün 32 imza toplayıb.
