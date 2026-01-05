Из РФ в Казахстан экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве

Житель Казахстана, подозреваемый в особо крупном мошенничестве с ущербом на сумму более $197 тыс. задержан в России и экстрадирован в республику.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

"В 2024-2025 годах мужчина представлялся сотрудником коммерческой организации в Таразе, обещая высокий доход при вложении денежных средств. Предлагал гражданам заниматься совместным бизнесом по оптовой закупке и последующей реализации различных товаров. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил и потратил на свои нужды. В результате его преступных действий 6 гражданам Казахстана причинен ущерб на общую сумму свыше 100 млн тенге", - говорится в сообщении.

Мужчину, как отметили в надзорном ведомстве, задержали в августе в России после объявления в международный розыск, на родине ему грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.