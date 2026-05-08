Парламент Казахстана одобрил создание однопалатного Курултая

Депутаты парламента Казахстана в первом чтении одобрили проект конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Казахстана.

Согласно документу, Курултай станет однопалатным парламентом страны и будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет.

Законопроект определяет полномочия нового органа, порядок его работы, статус депутатов, а также механизмы взаимодействия с правительством.

Кроме того, предусмотрено, что Курултай станет правопреемником действующего парламента Казахстана.