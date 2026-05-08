Парламент Казахстана одобрил создание однопалатного Курултая
- 08 мая, 2026
- 12:15
Депутаты парламента Казахстана в первом чтении одобрили проект конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Казахстана.
Согласно документу, Курултай станет однопалатным парламентом страны и будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет.
Законопроект определяет полномочия нового органа, порядок его работы, статус депутатов, а также механизмы взаимодействия с правительством.
Кроме того, предусмотрено, что Курултай станет правопреемником действующего парламента Казахстана.
