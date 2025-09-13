Парламент Ирана проведет экстренное совещание с МИД

Комиссия по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана проведет экстренное совещание с Министерством иностранных дел.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал представитель парламента Ирана Аббас Гудерзи.

По его словам, встреча будет посвящена договоренностям между Ираном и МАГАТЭ.

Гудерзи подчеркнул, что данный вопрос остается на повестке секретариата Высшего совета национальной безопасности.