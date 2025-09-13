Парламент Ирана проведет экстренное совещание с МИД
В регионе
- 13 сентября, 2025
- 12:06
Комиссия по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана проведет экстренное совещание с Министерством иностранных дел.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал представитель парламента Ирана Аббас Гудерзи.
По его словам, встреча будет посвящена договоренностям между Ираном и МАГАТЭ.
Гудерзи подчеркнул, что данный вопрос остается на повестке секретариата Высшего совета национальной безопасности.
