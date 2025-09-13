Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Парламент Ирана проведет экстренное совещание с МИД

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 12:06
    Парламент Ирана проведет экстренное совещание с МИД

    Комиссия по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана проведет экстренное совещание с Министерством иностранных дел.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал представитель парламента Ирана Аббас Гудерзи.

    По его словам, встреча будет посвящена договоренностям между Ираном и МАГАТЭ.

    Гудерзи подчеркнул, что данный вопрос остается на повестке секретариата Высшего совета национальной безопасности.

    İran parlamenti Xarici İşlər Nazirliyinin iştirakı ilə fövqəladə iclas keçirəcək

