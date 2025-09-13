İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İran parlamenti Xarici İşlər Nazirliyinin iştirakı ilə fövqəladə iclas keçirəcək

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 11:57
    İran parlamenti Xarici İşlər Nazirliyinin iştirakı ilə fövqəladə iclas keçirəcək

    İran parlamentinin Xarici siyasət və milli təhlükəsizlik komissiyası ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin iştirakı ilə fövqəladə iclas keçirəcək.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin sözçüsü Abbas Qudərzi məlumat verib. 

    Onun sözlərinə görə, iclasda İranla Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) arasında əldə olunan razılaşma müzakirə ediləcək.

    Abbas Qudərzi vurğulayıb ki, məsələ, həmçinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının Katibliyi tərəfindən də izlənəcək.

    İran AEBA Fövqəladə iclas
    Парламент Ирана проведет экстренное совещание с МИД

