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Парламент Грузии: Запущен процесс импичмента президента страны

Парламент Грузии: Запущен процесс импичмента президента страны Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей депутатов от большинства, необходимых для запуска процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили.
В регионе
11 сентября 2023 г. 16:56
Парламент Грузии: Запущен процесс импичмента президента страны

Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей депутатов от большинства, необходимых для запуска процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам, депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. В "Мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.

"Решение о начале процесса импичмента президенту было принято потому, что президент грубо нарушает Конституцию, она нарушает все требования Конституции при осуществлении своих представительских функций", - заявил он.

По его словам, президент должна действовать сообща с правительством.

"Когда президент говорит с правительством с посланиями "Национального движения", о координации с ее стороны больше речи не идет", - подчеркнул Кадагишвили.

Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".

Отмечается, что без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день - всего 83 мандата.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidentinə qarşı impiçment prosesi başlayıb

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