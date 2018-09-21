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    Парламент Грузии возвращается в Тбилиси

    Тбилиси. 21 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Грузии будет полностью перенесен из города Кутаиси в столичный Тбилиси.

    Как сообщает грузинское бюро Report, решение об этом приняла правящая команда.

    По решению, пленарные заседания законодательного органа с 1 января будущего года будут проходить в Тбилиси.

    Расположенное в Кутаиси здание парламента будет передано в ведомство министерства внутренних дел Грузии.

    Вице-спикер парламента Тамар Джугошвили отметила, что осуществление деятельности законодательным органом в двух зданиях было довольно сложным: "Для усиления парламента и сокращения расходов мы приняли решение о размещении его в Тбилиси".

    Парламент соседней страны с октября 2012 года осуществлял деятельность в Кутаиси.

    С 2014 года только заседания комитетов парламента проходили в тбилисском здании.

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