Парламент Грузии возвращается в Тбилиси

Тбилиси. 21 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Грузии будет полностью перенесен из города Кутаиси в столичный Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение об этом приняла правящая команда.

По решению, пленарные заседания законодательного органа с 1 января будущего года будут проходить в Тбилиси.

Расположенное в Кутаиси здание парламента будет передано в ведомство министерства внутренних дел Грузии.

Вице-спикер парламента Тамар Джугошвили отметила, что осуществление деятельности законодательным органом в двух зданиях было довольно сложным: "Для усиления парламента и сокращения расходов мы приняли решение о размещении его в Тбилиси".

Парламент соседней страны с октября 2012 года осуществлял деятельность в Кутаиси.

С 2014 года только заседания комитетов парламента проходили в тбилисском здании.