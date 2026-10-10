В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

Ограничения на использование социальных сетей детьми в Турции вступят в силу 1 ноября.

Как сообщает Report, соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован 10 октября в правительственном вестнике Resmi Gazete.

В документе указано, что ограничения вступают в силу с 1 ноября 2026 года. В соответствии с новыми правилами социальные сети не смогут предоставлять услуги детям младше 15 лет. Для пользователей в возрасте от 15 до 18 лет платформы должны будут создать отдельный режим с усиленными мерами безопасности и защиты конфиденциальности. Для уже созданных и активных аккаунтов подтверждение возраста необходимо будет завершить до 31 марта 2027 года.

Возраст пользователей будет подтверждаться через общереспубликанскую систему госуслуг e-Devlet с помощью специального идентификатора. Аккаунты подростков от 15 до 18 лет по умолчанию будут закрытыми. Для них запретят прямые трансляции, персонализированную рекламу и отдельные механизмы рекомендации контента. Соцсети также не смогут рекомендовать несовершеннолетним другие аккаунты на основе собранных о них данных, а их собственные профили нельзя будет предлагать другим пользователям.

Помимо этого, ужесточаются требования к защите персональных данных несовершеннолетних пользователей. Соцсети не смогут синхронизировать детские аккаунты с телефонными книгами, списками контактов, адресными книгами электронной почты, а также списками друзей и подписок в других приложениях и на других платформах. Им также запрещается получать доступ к таким источникам и обрабатывать извлеченные из них данные.

Кроме ограничений для несовершеннолетних пользователей, нормативный акт обязывает соцсети создать и предоставить родителям и опекунам инструменты контроля аккаунтов, их настроек, времени использования, геолокации, платных операций и других функций.