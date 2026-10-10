İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək

    Region
    • 10 oktyabr, 2026
    • 04:00
    Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək

    Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair məhdudiyyətlər noyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq normativ akt Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kibertəhlükəsizlik İdarəsi tərəfindən hazırlanıb və oktyabrın 10-da hökumətin rəsmi "Resmi Gazete" nəşrində dərc olunub.

    Sənəddə qeyd olunub ki, məhdudiyyətlər cari il noyabrın 1-dən tətbiq ediləcək. Qaydalara əsasən, sosial şəbəkələr 15 yaşdan kiçik uşaqlara xidmət göstərə bilməyəcək. 15–18 yaş arası istifadəçilər üçün isə platformalar gücləndirilmiş təhlükəsizlik və məxfilik tədbirlərini nəzərdə tutan ayrıca rejim yaratmalıdır. Artıq mövcud olan və aktiv istifadə edilən hesablar üzrə yaş təsdiqi 2027-ci il martın 31-dək tamamlanmalıdır.

    İstifadəçilərin yaşı xüsusi identifikator vasitəsilə ümumrespublika elektron dövlət xidmətləri sistemi - "e-Devlet" üzərindən təsdiqlənəcək. 15–18 yaş arası yeniyetmələrin hesabları standart olaraq qapalı olacaq. Onlar üçün canlı yayımlar, fərdiləşdirilmiş reklamlar və müəyyən məzmun tövsiyəsi mexanizmləri qadağan ediləcək.

    Sosial şəbəkələr, həmçinin topladıqları məlumatlar əsasında yetkinlik yaşına çatmayan istifadəçilərə digər hesabları tövsiyə edə bilməyəcək. Eyni zamanda, yeniyetmələrin öz profillərinin digər istifadəçilərə təklif olunmasına da icazə verilməyəcək.

    Bundan əlavə, azyaşlı istifadəçilərin şəxsi təhlükəsizliyinin qorunmasına dair qaydalar sərtləşdirilir. Sosial şəbəkələr uşaqların hesablarını telefon kitabçaları, əlaqə siyahıları, elektron poçt ünvanları kitabçaları, eləcə də digər tətbiq və platformalardakı dostluq və izləmə siyahıları ilə sinxronlaşdıra bilməyəcək. Bu mənbələrə daxil olmaq və onlardan əldə edilən məlumatları emal etmək də qadağan olunacaq.

    Normativ akt sosial şəbəkələri valideynlər və qəyyumlar üçün xüsusi nəzarət alətləri yaratmağa və təqdim etməyə də məcbur edir. Bu alətlər vasitəsilə hesabları, onların parametrlərini, istifadə müddətini, geolokasiyanı, ödənişli əməliyyatları və digər funksiyaları idarə etmək mümkün olacaq.

    Sosial şəbəkələr Türkiyə Cümhuriyyəti Məhdudiyyətlər
    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:51

    "Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:00

    Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək

    Region
    03:32

    İsrail Livan ərazisində İran agentinin öldürüldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:01

    Tramp: ABŞ ordusunun Hörmüzə nəzarəti dizelin qiymətini azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:39

    ABŞ ilə Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətlərini və Kiyevin Aİ-yə daxil olmasını müzakirə etdilər

    Digər ölkələr
    02:03

    Mirror: Ronaldu Portuqaliya millisinin oyunlarından müvəqqəti kənarlaşdırılıb

    Futbol
    01:32

    Azərbaycan BMT-də dayanıqlı şəhərsalmanın sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    01:16

    Fransada oğurlanmış məlumatların satışında şübhəli bilinən üç azyaşlı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti