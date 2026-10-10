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    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 05:23
    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Китай успешно запустил 27-ю группу низкоорбитальных спутников связи SatNet.

    Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) на своей странице в социальной сети WeChat.

    Запуск состоялся 10 октября в 00:27 по бакинскому времени (03:27 по пекинскому времени) с коммерческой стартовой площадки космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Спутники были выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя CZ-12 ("Чанчжэн-12").

    Для ракет семейства "Чанчжэн" эта миссия стала 671-й по счету.

    CZ-12 представляет собой двухступенчатую ракету на жидком топливе длиной до 62 м и стартовой тягой 5 тыс. килоньютонов. В зависимости от конфигурации диаметр ее головного обтекателя составляет 4,2 или 5,2 м. Ракета способна выводить не менее 6 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

    Нынешний запуск стал девятым для CZ-12 и пятым с начала 2026 года.

    Китай продолжает активно развивать национальную космическую программу, включая создание спутников связи, навигации и метеорологического наблюдения, а также разработку технологий исследования Луны, Марса и астероидов.

    На околоземной орбите функционирует китайская космическая станция, рассчитанная в том числе на международное сотрудничество.

    Спутниковая связь Китайская Народная Республика (КНР)
    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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