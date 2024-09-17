О нас

Парламент Грузии в окончательном чтении запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола

Парламент Грузии в окончательном чтении запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола Парламент Грузии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола.
В регионе
17 сентября 2024 г. 15:15
Парламент Грузии в окончательном чтении запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола

Парламент Грузии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола.

Об этом Report сообщает со ссылкой на грузинские СМИ.

Проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" поддержали 84 депутата грузинского парламента. Против не высказался никто.

Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в поддержку ЛГБТ и пр.

"Подобная инициатива, как проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которая так всесторонне отражает интересы нашего общества, является редкостью", – сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.

Закон будет отправлен на подпись президенту Саломе Зурабишвили.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgian Parliament bans LGBT propaganda, gender change in final reading
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda LGBT təbliğatı və cinsiyyətin dəyişdirilməsi qadağan edilib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Распроданы все билеты на Гран-при Азербайджана Формулы 1
ФотоРаспроданы все билеты на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
10 сентября 2024 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi