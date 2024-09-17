Парламент Грузии в окончательном чтении запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола

Парламент Грузии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола.

Парламент Грузии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола.

Об этом Report сообщает со ссылкой на грузинские СМИ.

Проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" поддержали 84 депутата грузинского парламента. Против не высказался никто.

Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в поддержку ЛГБТ и пр.

"Подобная инициатива, как проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которая так всесторонне отражает интересы нашего общества, является редкостью", – сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.

Закон будет отправлен на подпись президенту Саломе Зурабишвили.