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Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах" Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах".
В регионе
28 мая 2024 г. 19:18
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах".

Как передает местное бюро Report, за закон проголосовали 84 депутата, против - 4.

Также во время напряженного заседания парламента произошел инцидент. Депутат от "Грузинской мечты" Ирма Заврадашвили вылила воду на председателя партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. Инцидент произошел во время выступления Вашадзе на трибуне.

В настоящее время на здании парламента увеличено количество сотрудников правоохранительных органов, а у боковых входов в законодательный орган создан коридор спецназовцев.

Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон "о прозрачности внешнего влияния", внесенный правящей партией "Грузинская мечта".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan parlamenti Prezidentin "Xarici agentlər" haqqında qanuna vetosunu ləğv edib

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