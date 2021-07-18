Парламент Грузии не смог утвердить нового главу ЦИК

Парламент Грузии на заседании в воскресенье не смог утвердить нового главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Парламент Грузии на заседании в воскресенье не смог утвердить нового главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как передает грузинское бюро Report, голосование по кандидатурам в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

На должность главы ЦИК парламенту Грузии президент Саломе Зурабишвили представила две кандидатуры - Георгия Каландаришвили, который является действующим начальником департамента по управлению человеческими ресурсами и безопасности труда, и Георгия Сантуриани, занимающего пост начальника юридического департамента Центризбиркома.

Для избрания главы ЦИК необходимо было согласие 100 депутатов, то есть 2/3 всех парламентариев. За Каландаришвили проголосовали 82 депутата, а за Сантуриани - лишь двое. В голосовании не принимала участие оппозиция, так как она считает, что оба претендента являются приближенными к властям. "Вопрос не решен", - сказал председатель парламента Кахабер Кучава, подводя итоги голосования.