Парламент Армении обсуждает кризис власти

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Национальном собрании Армении продолжились обсуждения проекта заявления о кризисе власти в стране, сообщает Report со ссылкой на "Эхо Кавказа". Он был представлен фракциями "тройки" - "Процветающей Армении", "Наследие" и Армянского национального конгресса - в октябре прошлого года, однако к рассмотрению был допущен лишь накануне.

Руководитель фракции АНК Левон Зурабян, презентуя проект, подчеркнул, что власть допустила провал во всех областях жизни страны - в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике. "Все это привело к массовой эмиграции. Медлить нельзя, необходимо принять это заявление и найти пути к разрешению ситуации", - подчеркнул он.

Фракция ППА бойкотировала заседание из-за "непростой и напряженной внутриполитической ситуации".