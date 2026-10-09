В Павлодарской области Казахстана 76 иностранцев привлекли к ответственности

В Павлодарской области Казахстана в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" за два дня к административной ответственности привлекли 76 иностранных граждан.

Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.

Они нарушили правила пребывания в Казахстане. Полицейские проверяют не только соблюдение миграционных требований, но и законность их трудоустройства. К примеру, в одном из кафе Павлодара задержали жителей соседнего государства, которые незаконно работали в качестве кухонных рабочих.

"В отношении вышеуказанных граждан возбуждено административное производство и направлены материалы в суд для принятия решения. Также привлечен владелец кафе к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы с наложением взыскания в виде административного штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей", - сообщил инспектор отдела миграционной службы Дамир Рамазан.