Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Павлодарской области Казахстана 76 иностранцев привлекли к ответственности

    В регионе
    • 09 октября, 2026
    • 18:21
    В Павлодарской области Казахстана 76 иностранцев привлекли к ответственности

    В Павлодарской области Казахстана в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" за два дня к административной ответственности привлекли 76 иностранных граждан.

    Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.

    Они нарушили правила пребывания в Казахстане. Полицейские проверяют не только соблюдение миграционных требований, но и законность их трудоустройства. К примеру, в одном из кафе Павлодара задержали жителей соседнего государства, которые незаконно работали в качестве кухонных рабочих.

    "В отношении вышеуказанных граждан возбуждено административное производство и направлены материалы в суд для принятия решения. Также привлечен владелец кафе к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы с наложением взыскания в виде административного штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей", - сообщил инспектор отдела миграционной службы Дамир Рамазан.

    административная ответственность Миграционная политика Казахстан
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:33

    Нетаньяху поддержал решение администрации Трампа ввести санкции против МУС

    Другие страны
    19:13

    Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    19:11

    МВД предупредило о временных изменениях движения в центре Баку

    Инфраструктура
    19:03

    Светская модель образования и единая школьная форма: значение решения и условия его реализации - АНАЛИТИКА

    Наука и образование
    18:58

    В Китае 41 человек приговорен к тюремному заключению за крупные аварии на шахтах

    Другие страны
    18:54

    В Вене задержали четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже

    Другие страны
    18:34

    В Брюсселе арестован 21 участник протеста

    Другие страны
    18:32

    TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте

    Здоровье
    18:21

    В Павлодарской области Казахстана 76 иностранцев привлекли к ответственности

    В регионе
    Лента новостей