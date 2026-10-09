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    TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте

    Здоровье
    • 09 октября, 2026
    • 18:32
    TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте

    TƏBİB и специалисты Министерства здравоохранения проводят расследование по факту лекарственной аллергии, наблюдавшейся у 11 детей, проходящих стационарное лечение в Детской больнице при Сумгайытском медицинском центре.

    Как сообщили Report в TƏBİB, взяты образцы использованного лекарственного препарата.

    "Состояние детей оценивается как стабильное, лечение продолжается в соответствии с диагнозами. Состояние 4 из них удовлетворительное, они отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

    Отметим, что до инцидента эти дети проходили лечение в больнице от респираторной вирусной инфекции.

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Сумгайыт
    Sumqayıt Uşaq Xəstəxanasında 11 uşaqda allergiya hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır - RƏSMİ
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