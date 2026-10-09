TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте
Здоровье
- 09 октября, 2026
- 18:32
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TƏBİB и специалисты Министерства здравоохранения проводят расследование по факту лекарственной аллергии, наблюдавшейся у 11 детей, проходящих стационарное лечение в Детской больнице при Сумгайытском медицинском центре.
Как сообщили Report в TƏBİB, взяты образцы использованного лекарственного препарата.
"Состояние детей оценивается как стабильное, лечение продолжается в соответствии с диагнозами. Состояние 4 из них удовлетворительное, они отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Отметим, что до инцидента эти дети проходили лечение в больнице от респираторной вирусной инфекции.
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TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в СумгайытеЗдоровье
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