TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте

TƏBİB и специалисты Министерства здравоохранения проводят расследование по факту лекарственной аллергии, наблюдавшейся у 11 детей, проходящих стационарное лечение в Детской больнице при Сумгайытском медицинском центре.

Как сообщили Report в TƏBİB, взяты образцы использованного лекарственного препарата.

"Состояние детей оценивается как стабильное, лечение продолжается в соответствии с диагнозами. Состояние 4 из них удовлетворительное, они отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Отметим, что до инцидента эти дети проходили лечение в больнице от респираторной вирусной инфекции.