İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Sumqayıt Uşaq Xəstəxanasında 11 uşaqda allergiya hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    • 09 oktyabr, 2026
    • 18:10
    Sumqayıt Uşaq Xəstəxanasında 11 uşaqda allergiya hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır - RƏSMİ

    TƏBİB və Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdindəki Uşaq Xəstəxanasında stasionar müalicə alan 11 uşaqda müşahidə olunan dərman allergiyası hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, istifadə olunmuş dərman vasitəsindən müvafiq nümunələr götürülüb.

    "Uşaqlara dərhal zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onların vəziyyəti stabil qiymətləndirilir və diaqnozlarına uyğun müalicələri davam etdirilir. Onlardan 4-nün vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb", - məlumatda vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, həmin uşaqlar hadisədən əvvəl respirator virus infeksiyası səbəbi ilə xəstəxanada müalicə alıblar.

    TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:23

    Premyer Liqanın VII turunda "Sabah" "Neftçi" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    21:13

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Komanda
    20:58

    BƏƏ-də saxlanılan "Flydubai" pilotunun "Müsəlman Qardaşları" təşkilatı ilə əlaqəsi olduğu aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    20:50

    AAYDA: Cəlilabadda 18 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulur

    Maliyyə
    20:42
    Foto

    SOCAR "S&P Global"ın 2026-cı il Korporativ Dayanıqlılıq Qiymətləndirməsi üzrə ESG reytinqi əldə edib

    Energetika
    20:40

    Şəkidə avtoqəza olub, sürücü ölüb

    Hadisə
    20:28
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:25

    Almaniya ehtiyatlardan 15 milyon barelə qədər yanacaq və neft buraxacaq

    Energetika
    20:14

    ABŞ Prezidenti dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti