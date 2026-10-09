США наложили санкции на МУС сразу после вручения Нобелевской премии его бывшей судье

США в пятницу ввели санкции против Международного уголовного суда - всего через несколько часов после того, как один из его бывших судей Нави Пиллэй получила Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение принято администрацией президента Дональда Трампа.

"Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев", - сказал он.

По словам Рубио, Вашингтон намерен запретить операции с МУС, ограничить его ресурсы и возможности для дальнейшей деятельности.

Новые меры значительно шире ранее введенных персональных санкций против прокуроров и судей МУС, поскольку теперь под ограничения попал сам суд. Компании, продолжающие оказывать ему услуги, также могут столкнуться с последствиями.

Решение было принято через несколько часов после присуждения Нобелевской премии мира южноафриканской правозащитнице и юристу Нави Пиллэй. Пиллэй в 2003-2008 годах была судьей Апелляционной палаты МУС.

Рубио заявил, что санкции сформированы таким образом, чтобы предоставить МУС и его государствам-участникам возможность отреагировать на обеспокоенность США.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил агентству, что Министерство финансов США выдаст ряд лицензий для защиты американских интересов. Предположительно, речь идет о временных исключениях из некоторых ограничений.

Американские санкции такого типа, как правило, запрещают зарегистрированным в США компаниям сотрудничать с попавшими под ограничения организациями. Это может привести к закрытию банковских счетов, прекращению страхового покрытия и приостановке предоставления программного обеспечения.