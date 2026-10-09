Ратификация торгового соглашения D-8 завершена спустя 20 лет после подписания

Все восемь стран - подписантов D-8 завершили ратификацию Соглашения о преференциальной торговле (PTA), подписанное в мае 2006 года на Бали.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу D-8, процесс завершился после ратификации соглашения Египтом.

В организации сообщили, что этот шаг должен придать новый импульс достижению цели по увеличению взаимной торговли стран организации до $500 млрд к 2030 году.

Египет ратифицировал документ 16 июня 2026 года, а в октябре официально передал ратификационную грамоту Секретариату D-8.

Таким образом, соответствующие процедуры завершили все восемь первоначальных стран-подписантов - Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция.

Соглашение предусматривает преференциальное снижение таможенных тарифов, улучшение доступа на рынки и упрощение торговых процедур.