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    Ратификация торгового соглашения D-8 завершена спустя 20 лет после подписания

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 18:17
    Ратификация торгового соглашения D-8 завершена спустя 20 лет после подписания

    Все восемь стран - подписантов D-8 завершили ратификацию Соглашения о преференциальной торговле (PTA), подписанное в мае 2006 года на Бали.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу D-8, процесс завершился после ратификации соглашения Египтом.

    В организации сообщили, что этот шаг должен придать новый импульс достижению цели по увеличению взаимной торговли стран организации до $500 млрд к 2030 году.

    Египет ратифицировал документ 16 июня 2026 года, а в октябре официально передал ратификационную грамоту Секретариату D-8.

    Таким образом, соответствующие процедуры завершили все восемь первоначальных стран-подписантов - Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция.

    Соглашение предусматривает преференциальное снижение таможенных тарифов, улучшение доступа на рынки и упрощение торговых процедур.

    Организация экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8)
    D-8 ticarət sazişinin ratifikasiyası imzalandıqdan 20 il sonra başa çatıb
    D-8 trade agreement ratification completed 20 years after signing
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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