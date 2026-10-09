İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    D-8 ticarət sazişinin ratifikasiyası imzalandıqdan 20 il sonra başa çatıb

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2026
    • 19:04
    D-8 ticarət sazişinin ratifikasiyası imzalandıqdan 20 il sonra başa çatıb

    D-8 təşkilatına üzv olan səkkiz ölkənin hamısı 2006-cı ilin mayında Balidə imzalanmış Preferensial Ticarət Sazişinin (PTA) ratifikasiyasını başa çatdırıb.

    "Report" D-8-in mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, proses Misirin sazişi ratifikasiya etməsindən sonra başa çatıb.

    Təşkilatdan bildirilib ki, bu addım 2030-cu ilədək üzv ölkələr arasında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin 500 milyard dollara çatdırılması hədəfinə nail olmaq üçün yeni təkan verməlidir.

    Misir sənədi 2026-cı il iyunun 16-da ratifikasiya edib, oktyabrda isə ratifikasiya sənədini rəsmi olaraq D-8 Katibliyinə təqdim edib.

    Beləliklə, müvafiq prosedurları sazişi ilkin imzalayan bütün səkkiz ölkə - Banqladeş, Misir, İndoneziya, İran, Malayziya, Nigeriya, Pakistan və Türkiyə başa çatdırıb.

    Saziş gömrük tariflərinin preferensial azaldılmasını, bazarlara çıxışın yaxşılaşdırılmasını və ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsini nəzərdə tutur.

    D-8 təşkilatı Preferensial Ticarət Sazişi Xarici ticarət dövriyyəsi
    Ратификация торгового соглашения D-8 завершена спустя 20 лет после подписания
    D-8 trade agreement ratification completed 20 years after signing
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    21:13

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Komanda
    20:58

    BƏƏ-də saxlanılan "Flydubai" pilotunun "Müsəlman Qardaşları" təşkilatı ilə əlaqəsi olduğu aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    20:50

    AAYDA: Cəlilabadda 18 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulur

    Maliyyə
    20:42
    Foto

    SOCAR "S&P Global"ın 2026-cı il Korporativ Dayanıqlılıq Qiymətləndirməsi üzrə ESG reytinqi əldə edib

    Energetika
    20:40

    Şəkidə avtoqəza olub, sürücü ölüb

    Hadisə
    20:28
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:25

    Almaniya ehtiyatlardan 15 milyon barelə qədər yanacaq və neft buraxacaq

    Energetika
    20:14

    ABŞ Prezidenti dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    20:07

    Çində mədənlərdə baş vermiş ağır qəzalarla əlaqədar 41 nəfər azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti