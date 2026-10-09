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    Эркинжон Турдимов назначен первым вице-премьером Узбекистана

    В регионе
    • 09 октября, 2026
    • 18:15
    Эркинжон Турдимов назначен первым вице-премьером Узбекистана

    Первым заместителем премьер-министра - министром образования и науки Узбекистана назначен Эркинжон Турдимов, ранее занимавший должность хокима Сырдарьинской области.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова в телеграм, соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Ранее кандидатуру Турдимова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламент).

    В исполнительной структуре кабинета министров также образован секретариат по вопросам образования, науки и здравоохранения.

    Согласно указу, Турдимов будет координировать деятельность руководителей министерств, комитетов, агентств и инспекций, а также председателя совета министров Каракалпакстана и хокимов (мэров) областей и Ташкента по выполнению задач в сферах образования, науки и здравоохранения.

    Отметим, что новое министерство было создано 3 октября 2026 года путем объединения министерства дошкольного и школьного образования с министерством высшего образования, науки и инноваций.

    Шерзод Асадов Эркинжон Турдимов Узбекистан
    Erkinjon Turdimov Özbəkistan Baş nazirinin birinci müavini təyin edilib
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