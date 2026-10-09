İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Erkinjon Turdimov Özbəkistan Baş nazirinin birinci müavini təyin edilib

    Region
    • 09 oktyabr, 2026
    • 18:23
    Erkinjon Turdimov Özbəkistan Baş nazirinin birinci müavini təyin edilib

    Erkinjon Turdimov Özbəkistan Baş nazirinin birinci müavini - təhsil və elm naziri təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq fərmanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev imzalayıb.

    Bundan əvvəl Turdimovun namizədliyini Ali Məclisin (parlamentin) Qanunvericilik Palatasının deputatları təsdiqləyiblər.

    O, daha əvvəl Sırdərya vilayətinin hakimi vəzifəsində çalışıb.

    Şavkat Mirziyoyev Prezident Fərmanı Özbəkistan
    Эркинжон Турдимов назначен первым вице-премьером Узбекистана
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