Erkinjon Turdimov Özbəkistan Baş nazirinin birinci müavini təyin edilib
Region
- 09 oktyabr, 2026
- 18:23
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Erkinjon Turdimov Özbəkistan Baş nazirinin birinci müavini - təhsil və elm naziri təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq fərmanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev imzalayıb.
Bundan əvvəl Turdimovun namizədliyini Ali Məclisin (parlamentin) Qanunvericilik Palatasının deputatları təsdiqləyiblər.
O, daha əvvəl Sırdərya vilayətinin hakimi vəzifəsində çalışıb.
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