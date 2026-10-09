В Брюсселе арестован 21 участник протеста

В Брюсселе (Бельгия) полиция уже арестовала как минимум 21 человека.

Как передает Report со ссылкой на бельгийские медиа, об этом сообщила городская полиция в соцсетях.

"Три ареста были произведены в административном, а 18 - в судебном порядке. В последней группе оказались 13 несовершеннолетних. Вероятно, число арестов возрастет", - заявили в полиции.

Также сообщается, что в столкновениях с участниками протеста пострадал сотрудник полиции, он госпитализирован.

В пятничной общенациональной демонстрации приняли участие от 30 тыс. до 50 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что полиция применяет водометы и слезоточивый газ против участников беспорядков.