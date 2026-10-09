В Брюсселе арестован 21 участник протеста
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 18:34
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В Брюсселе (Бельгия) полиция уже арестовала как минимум 21 человека.
Как передает Report со ссылкой на бельгийские медиа, об этом сообщила городская полиция в соцсетях.
"Три ареста были произведены в административном, а 18 - в судебном порядке. В последней группе оказались 13 несовершеннолетних. Вероятно, число арестов возрастет", - заявили в полиции.
Также сообщается, что в столкновениях с участниками протеста пострадал сотрудник полиции, он госпитализирован.
В пятничной общенациональной демонстрации приняли участие от 30 тыс. до 50 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что полиция применяет водометы и слезоточивый газ против участников беспорядков.
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