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    Brüsseldə 21 etirazçı həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2026
    • 18:45
    Brüsseldə 21 etirazçı həbs edilib

    Brüsseldə (Belçika) polis ən azı 21 nəfəri həbs edib.

    "Report" Belçika mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər polisi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "3 həbs inzibati, 18 həbs isə məhkəmə qaydasında həyata keçirilib. Sonuncu qrupda 13 yetkinlik yaşına çatmayan şəxs yer alır. Həbslərin sayı arta bilər", - məlumatda bildirilib.

    Bundan başqa, etirazçılarla toqquşmalarda bir polis əməkdaşı xəsarət alıb, o, xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Bugünkü ümummilli nümayişdə 30-50 min insan iştirak edib.

    Daha əvvəl polisin iğtişaş iştirakçılarına qarşı su şırnaqları və gözyaşardıcı qaz tətbiq etdiyi barədə məlumat verilmişdi.

    Etiraz aksiyaları Brüssel
    В Брюсселе арестован 21 участник протеста
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