Brüsseldə 21 etirazçı həbs edilib
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2026
- 18:45
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Brüsseldə (Belçika) polis ən azı 21 nəfəri həbs edib.
"Report" Belçika mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər polisi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
"3 həbs inzibati, 18 həbs isə məhkəmə qaydasında həyata keçirilib. Sonuncu qrupda 13 yetkinlik yaşına çatmayan şəxs yer alır. Həbslərin sayı arta bilər", - məlumatda bildirilib.
Bundan başqa, etirazçılarla toqquşmalarda bir polis əməkdaşı xəsarət alıb, o, xəstəxanaya yerləşdirilib.
Bugünkü ümummilli nümayişdə 30-50 min insan iştirak edib.
Daha əvvəl polisin iğtişaş iştirakçılarına qarşı su şırnaqları və gözyaşardıcı qaz tətbiq etdiyi barədə məlumat verilmişdi.
Son xəbərlər
21:13
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı məğlub edibKomanda
20:58
BƏƏ-də saxlanılan "Flydubai" pilotunun "Müsəlman Qardaşları" təşkilatı ilə əlaqəsi olduğu aşkarlanıbDigər ölkələr
20:50
AAYDA: Cəlilabadda 18 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulurMaliyyə
20:42
Foto
SOCAR "S&P Global"ın 2026-cı il Korporativ Dayanıqlılıq Qiymətləndirməsi üzrə ESG reytinqi əldə edibEnergetika
20:40
Şəkidə avtoqəza olub, sürücü ölübHadisə
20:28
Video
Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıbXarici siyasət
20:25
Almaniya ehtiyatlardan 15 milyon barelə qədər yanacaq və neft buraxacaqEnergetika
20:14
ABŞ Prezidenti dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini bəyan edibDigər ölkələr
20:07