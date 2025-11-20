Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Парламент Армении обсудит участие страны в операциях ЕС по управлению кризисами

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 18:18
    На следующей неделе парламент Армении проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит ратификацию соглашения о рамках участия страны в операциях ЕС по управлению кризисами.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Заседание запланировано на 28 ноября.

    В повестку заседания Национального собрания включен один вопрос - ратификация соглашения "Об определении рамок участия Армении в операциях по управлению кризисами Европейского союза".

    Армения парламент Евросоюз ратификация управление кризисами соглашение
    Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcək

    Лента новостей