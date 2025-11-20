Парламент Армении обсудит участие страны в операциях ЕС по управлению кризисами

На следующей неделе парламент Армении проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит ратификацию соглашения о рамках участия страны в операциях ЕС по управлению кризисами.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Заседание запланировано на 28 ноября.

В повестку заседания Национального собрания включен один вопрос - ратификация соглашения "Об определении рамок участия Армении в операциях по управлению кризисами Европейского союза".