Парламент Армении обсудит участие страны в операциях ЕС по управлению кризисами
В регионе
- 20 ноября, 2025
- 18:18
На следующей неделе парламент Армении проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит ратификацию соглашения о рамках участия страны в операциях ЕС по управлению кризисами.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Заседание запланировано на 28 ноября.
В повестку заседания Национального собрания включен один вопрос - ратификация соглашения "Об определении рамок участия Армении в операциях по управлению кризисами Европейского союза".
