Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcək
Region
- 20 noyabr, 2025
- 18:32
Gələn həftə Ermənistan parlamentinin növbədənkənar iclasında Avropa İttifaqının (Aİ) böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında ölkənin iştirak çərçivələri haqqında sazişin ratifikasiyası nəzərdən keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.
İclas noyabrın 28-nə planlaşdırılıb.
Gündəliyə cəmi bir məsələ - "Ermənistanın Avropa İttifaqının böhranların idarə edilməsi əməliyyatlarında iştirak çərçivələrinin müəyyənləşdirilməsi haqqında" sazişin ratifikasiyası məsələsi daxil edilib.
