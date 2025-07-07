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Парламент Армении лишил неприкосновенности депутата-экс-министра обороны

Парламент Армении лишил неприкосновенности депутата-экс-министра обороны Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу фракции "Айастан" Сейрана Оганяна. Ходатайство о его лишении депутатского иммунитета представила в законодательном органе генпрокурор Анна Вардапетян.
В регионе
7 июля 2025 г. 17:31
Парламент Армении лишил неприкосновенности депутата-экс-министра обороны

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу фракции "Айастан" Сейрана Оганяна. Ходатайство о его лишении депутатского иммунитета представила в законодательном органе генпрокурор Анна Вардапетян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Состоялось тайное голосование, по итогам которого 59 депутатов из 107 проголосовали "за", "против" не было.

Сам Оганян ранее назвал это дело шоу и не присутствовал на обсуждении, поскольку находится на лечении в реабилитационном центре.

По итогам тайного голосования 59 голосами "за" при 0 "против" парламент лишил депутатской неприкосновенности секретаря фракции "Айастан" Арцвика Минасяна.

Секретаря фракции "Айастан" хотят привлечь по делу экс-министра обороны Сейрана Оганяна. В частности, его обвиняют в легализации незаконного имуществам - особняка, расположенного на территории национального парка "Севан" в селе Драхтик. По данным следствия, особняк принадлежит Оганяну.

Минасян, занимавший пост министра охраны природы в 2016–2018 годах, по версии прокуратуры, должен был уведомить о незаконной постройке, однако не сделал этого. В результате, по словам Вардапетян, прокуратура столкнулась с дополнительными трудностями: особняк был не только узаконен, но и включен в инвестиционную программу, предусматривающую его последующий переход в общественное пользование.

Оганян обвиняется в незаконном присвоении 10,5 тыс. кв. метров земли в общине Драхтик Гегаркуникской области в 2010–2015 годах, когда он занимал пост министра обороны.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti sabiq müdafiə nazirini toxunulmazlıqdan məhrum edib

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