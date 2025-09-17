Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Папуашвили считает неубедительными причины отказа БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Грузии

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 18:22
    Папуашвили считает неубедительными причины отказа БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Грузии

    Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наблюдать за предстоящими выборами в стране муниципальными выборами 4 октября 2025 года.

    Как сообщает грузинское бюро Report, по словам Папуашвили, причины отказа, которые привела организация, являются неубедительными.

    "Они (БДИПЧ - ред.) получили приглашение. На президентских выборах 2008 года наблюдательная миссия прибыла за месяц до выборов. А сейчас говорят, что у них нет времени. Разве месяца недостаточно, чтобы привезти несколько человек в Грузию?", – отметил спикер.

    По его мнению, некоторые иностранные посольства в Грузии демонстрируют противоречивые позиции относительно выборов:

    "Посольства, которые сейчас не комментируют заявления о перевороте, на второй день выборов заявят, что "процесс не был всеобъемлющим". Это еще один пример очевидного лицемерия. А после завершения выборов они вновь найдут оправдания".

