İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür

    Region
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:56
    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür
    Şalva Papuaşvili

    Gürcüstan parlamentinin spikeri Şalva Papuaşvili ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun (DTİHB) ölkədə keçiriləcək seçkiləri müşahidə etməkdən imtina etməsi ilə bağlı açıqlama verib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Ş.Papuaşvilinin sözlərinə görə, təşkilatın göstərdiyi səbəblər inandırıcı deyil.

    "Onlar dəvət alıblar. 2008-ci il prezident seçkilərində müşahidə missiyası seçkilərə cəmi bir ay qalmış gəlmişdi. İndi isə vaxtları olmadığını deyirlər. Bir neçə nəfəri Gürcüstana gətirmək üçün bir ay kifayət deyilmi?", – spiker qeyd edib.

    Onun fikrincə, Gürcüstandakı bəzi səfirliklər seçkilərlə bağlı ziddiyyətli mövqelər nümayiş etdirir:

    "İndi devrilmə ilə bağlı bəyanatlara cavab verməyən səfirliklər seçkilərin ikinci günündə "proses əhatəli olmadı" deyəcəklər. Bu, kənardan görünən ikiüzlülüyün daha bir nümunəsidir. Seçkilər başa çatandan sonra isə yenidən bəhanələr ortaya qoyacaqlar".

    Gürcüstan Şalva Papuaşvili ATƏT/DTİHB

    Son xəbərlər

    18:04

    Sabah Zabratda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib

    Region
    17:56

    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür

    Region
    17:55

    "Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişib

    Biznes
    17:54

    Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıb

    Biznes
    17:53

    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53

    "Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    Futbol
    17:51

    Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkənlər üçün psixoloji dəstək proqramı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:48

    ƏMDX yeni icarə müqavilələrinin bağlanılmasını 14 %-dən çox artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti