Папуашвили: Ни одно обсуждение по Грузии не может состояться без его участия

    Ни одно обсуждение по Грузии не может состояться без его участия

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    "Если кто-то хочет обсуждать вопросы Грузии, нам должны предоставить слово, обеспечить наше участие и выслушать нашу позицию. Грузия не является чьим-то учеником, и никто не может быть нашим наставником", – заявил Папуашвили в интервью "Рустави 2".

    Он раскритиковал некоторые круги в Европейском Союзе, отметив, что некоторые постсоветские страны пытаются учить Грузию демократии, верховенству закона и борьбе с коррупцией:

    "Если посмотреть на наши показатели, мы опережаем многие страны ЕС в этих областях. Но эти страны все еще пытаются нас "поучать". Грузинский народ, исходя из своего исторического опыта, негативно воспринимает такой подход. Позиция Грузии ясна – мы хотим равноправного сотрудничества", - указал он.

