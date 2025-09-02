    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Papuaşvili: Gürcüstanla bağlı onun iştirakı olmadan heç bir müzakirə aparıla bilməz

    Region
    • 02 sentyabr, 2025
    • 03:29
    Papuaşvili: Gürcüstanla bağlı onun iştirakı olmadan heç bir müzakirə aparıla bilməz
    Şalva Papuaşvili

    Gürcüstanla bağlı onun iştirakı olmadan heç bir müzakirə aparıla bilməz.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili bəyan edib.

    "Əgər kiminsə Gürcüstan məsələsini müzakirə etmək istəyi varsa, bizə də söz verməli, iştirakımıza imkan yaratmalı və mövqeyimizi dinləməlidir. Gürcüstan nə kiminsə şagirdidir, nə də kimsə bizə mentorluq edə bilər", – Papuaşvili "Rustavi 2"yə müsahibəsində bildirib.

    O, Avropa İttifaqındakı bəzi dairələri tənqid edərək qeyd edib ki, bəzi postsovet ölkələri Gürcüstana demokratiya, qanunun aliliyi və korrupsiya ilə mübarizə mövzusunda dərs keçməyə çalışır:

    "Bizim göstəricilərimizə nəzər salsaq, bu sahələrdə bir çox Aİ ölkələrini qabaqlayırıq. Amma həmin ölkələr bizə hələ də "ağıl öyrətməyə"" çalışır. Gürcü xalqı isə öz tarixi təcrübəsinə görə belə yanaşmanı mənfi qarşılayır. Gürcüstanın mövqeyi açıqdır – biz bərabərhüquqlu əməkdaşlıq istəyirik".

    Gürcüstan   Avropa İttifaqı  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Папуашвили: Ни одно обсуждение по Грузии не может состояться без его участия

    Son xəbərlər

    04:00

    BMT Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlər üçün 5 milyon dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    03:29

    Papuaşvili: Gürcüstanla bağlı onun iştirakı olmadan heç bir müzakirə aparıla bilməz

    Region
    03:02

    İrlandiya Ukraynadakı sülhməramlı missiyada iştirak etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    02:32

    Suriya 14 ildə ilk neft partiyasını ixrac edib

    Digər ölkələr
    02:03

    Ştoker: Avstriya bitərəf qalacaq və NATO-ya üzv olmayacaq

    Digər ölkələr
    01:35

    Bessent: ABŞ Rusiyaya qarşı bütün fəaliyyət variantlarını nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    01:05

    Britaniya 50 gün ərzində Ukraynaya 60 min mərmi tədarük edib

    Digər ölkələr
    00:38

    Kobaxidze: Gürcüstan Aİ-nin istənilən ağlabatan tələbini yerinə yetirməyə hazırdır

    Region
    00:17

    Danimarka Aİ ölkələrinə Rusiyanın qaz asılılığından azad olmaq üçün idxal sənədi tələb edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti