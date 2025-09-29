Папоян: Я сделаю все для открытия армяно-турецкой границы

Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил о том, что приложит усилия для открытия армяно-турецкой границы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на заседании комиссии парламента по вопросам региональной и евразийской интеграции.

"Я сделаю все для открытия армяно-турецкой границы и развития армянской экономики", - сказал он.

По его словам, Турция и Азербайджан решили свои задачи, из-за которых закрыли границы с Арменией.

Отметим, что продолжаются переговоры между Арменией и Турцией относительно вопроса открытия границ. Также с Азербайджаном обсуждается вопрос открытия региональных коммуникаций.