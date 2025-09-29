Папоян: Я сделаю все для открытия армяно-турецкой границы
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 13:49
Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил о том, что приложит усилия для открытия армяно-турецкой границы.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на заседании комиссии парламента по вопросам региональной и евразийской интеграции.
"Я сделаю все для открытия армяно-турецкой границы и развития армянской экономики", - сказал он.
По его словам, Турция и Азербайджан решили свои задачи, из-за которых закрыли границы с Арменией.
Отметим, что продолжаются переговоры между Арменией и Турцией относительно вопроса открытия границ. Также с Азербайджаном обсуждается вопрос открытия региональных коммуникаций.
Последние новости
14:44
Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические неделиЭкология
14:41
BakuBus обеспечил работой 675 человек в ГянджеИнфраструктура
14:33
Скончался заслуженный артист Джабир ИмановИскусство
14:33
Фото
Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
14:25
Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войныВнешняя политика
14:22
В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнованийСпорт
14:15
Али Асадов прибыл в МинскВнешняя политика
14:15
Фото
Делегация Узбекистана побывала в парке ПобедыВнешняя политика
14:14