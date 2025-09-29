Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Папоян: Я сделаю все для открытия армяно-турецкой границы

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 13:49
    Папоян: Я сделаю все для открытия армяно-турецкой границы

    Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил о том, что приложит усилия для открытия армяно-турецкой границы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на заседании комиссии парламента по вопросам региональной и евразийской интеграции.

    "Я сделаю все для открытия армяно-турецкой границы и развития армянской экономики", - сказал он.

    По его словам, Турция и Азербайджан решили свои задачи, из-за которых закрыли границы с Арменией.

    Отметим, что продолжаются переговоры между Арменией и Турцией относительно вопроса открытия границ. Также с Азербайджаном обсуждается вопрос открытия региональных коммуникаций.

    Nazir: Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması üçün hər şeyi edəcəyəm
    Papoyan: I will do everything to ensure opening of Armenian-Turkish border

