Папоян: Участие России в проекте TRIPP не предполагается

Участие России в проекте "Маршрут Трампа" (TRIPP) не предусмотрено.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

"В проекте участвуют две стороны - США и Армения", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможном подключении России.

Говоря о работе над TRIPP, Папоян заявил, что он уже запущен и "остановить его теперь невозможно".

Министр также коснулся актуальной для Армении темы - предстоящего визита вице-президент США Джэй Ди Вэнс в Ереван.

При этом он сообщил, что в ходе визита Вэнса будет поднят вопрос ранее подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о возможном введении таможенных пошлин в отношении всех стран, торгующих с Ираном.

"В прошлом году наш экспорт в США составил приблизительно $50 млн., и эта продукция потеряет свою конкурентоспособность, если таможенная пошлина увеличится с 10 до 25%. Но, по крайней мере, я узнал об этом из прессы, Министерство экономики ничего не получало из США. С Вэнсом будут обсуждены все вопросы. Уверяю, в повестке есть более важные и интересные вопросы", - сказал Папоян.

Глава ведомства также подчеркнул, что в повестке визита Вэнса нет никаких антииранских вопросов.

Вместе с тем, посол РФ в Армении Сергей Копыркин на прошлой неделе в эфире "Россия-24" заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией вокруг транспортного проекта "Маршрут Трампа" и российская сторона открыта к сотрудничеству по данной инициативе.

"Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании, развитии железнодорожной сферы в Республике Армения",- заявил дипломат.