Папоян: Участие России в проекте TRIPP не предполагается

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 14:18
    Участие России в проекте "Маршрут Трампа" (TRIPP) не предусмотрено.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

    "В проекте участвуют две стороны - США и Армения", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможном подключении России.

    Говоря о работе над TRIPP, Папоян заявил, что он уже запущен и "остановить его теперь невозможно".

    Министр также коснулся актуальной для Армении темы - предстоящего визита вице-президент США Джэй Ди Вэнс в Ереван.

    При этом он сообщил, что в ходе визита Вэнса будет поднят вопрос ранее подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о возможном введении таможенных пошлин в отношении всех стран, торгующих с Ираном.

    "В прошлом году наш экспорт в США составил приблизительно $50 млн., и эта продукция потеряет свою конкурентоспособность, если таможенная пошлина увеличится с 10 до 25%. Но, по крайней мере, я узнал об этом из прессы, Министерство экономики ничего не получало из США. С Вэнсом будут обсуждены все вопросы. Уверяю, в повестке есть более важные и интересные вопросы", - сказал Папоян.

    Глава ведомства также подчеркнул, что в повестке визита Вэнса нет никаких антииранских вопросов.

    Вместе с тем, посол РФ в Армении Сергей Копыркин на прошлой неделе в эфире "Россия-24" заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией вокруг транспортного проекта "Маршрут Трампа" и российская сторона открыта к сотрудничеству по данной инициативе.

    "Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании, развитии железнодорожной сферы в Республике Армения",- заявил дипломат.

