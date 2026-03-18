Папоян: Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке сулит негативное влияние на Армению

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что продолжение операции США и Израиля против Ирана может оказать долгосрочное негативное влияние на экономику страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил на заседании gостоянного комитета по экономическим вопросам Национального собрания Армении.

По словам министра, уже сейчас наблюдаются экономические риски. "Потери, безусловно, сохраняются - в виде роста цен на некоторые товары мы видим инфляционные риски. Кроме того, Армения получает сырье из Ирана для производства ряда товаров, и в этом случае также могут возникнуть инфляционные риски", - отметил он.

Он также напомнил о значительном объеме товарооборота с Ираном и подчеркнул, что затягивание конфликта может привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики страны.

"В то же время, если мы будем в целом следовать заявлениям высокопоставленных политических деятелей, то, похоже, появится надежда на то, что конфликт в конечном итоге закончится в ближайшем будущем, и в этом случае, я думаю, нам больше не стоит питать больших негативных ожиданий", - заверил министр экономики.