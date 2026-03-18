Папоян: Армянские и азербайджанские компании обсуждают поставку определенного товара

Армянские и азербайджанские бизнесмены ведут переговоры об организации поставок из Армении в Азербайджан одного вида товара.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом министр экономики Армении Геворг Папоян сказал журналистам.

"Мы сделали предложение. Сейчас есть конкретный товар (который может поставляться из Армении в Азербайджан - ред.), по которому бизнесы обеих сторон уже ведут переговоры и обсуждения", - отметил глава ведомства.

При этом Папоян не уточнил, о каком именно товаре идет речь.