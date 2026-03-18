Папоян: Армянские и азербайджанские компании обсуждают поставку определенного товара
В регионе
- 18 марта, 2026
- 14:06
Армянские и азербайджанские бизнесмены ведут переговоры об организации поставок из Армении в Азербайджан одного вида товара.
Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом министр экономики Армении Геворг Папоян сказал журналистам.
"Мы сделали предложение. Сейчас есть конкретный товар (который может поставляться из Армении в Азербайджан - ред.), по которому бизнесы обеих сторон уже ведут переговоры и обсуждения", - отметил глава ведомства.
При этом Папоян не уточнил, о каком именно товаре идет речь.
Последние новости
14:22
В Азербайджане создана новая компания с уставным капиталом 1,35 млн манатовБизнес
14:19
Кац заявил о ликвидации главы разведывательного ведомства Ирана Исмаила ХатибаДругие страны
14:08
Фото
Видео
Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:06
Папоян: Армянские и азербайджанские компании обсуждают поставку определенного товараВ регионе
13:51
Бабиш: Чехия присоединилась к инициативе по ужесточению въезда военных из РФДругие страны
13:46
ЦИУТ: Цифровые табло на светофорах повышают риск ДТПВнутренняя политика
13:41
Папоян: Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке сулит негативное влияние на АрмениюВ регионе
13:38
Урсула фон дер Ляйен отправится в Австралию для заключения торгового соглашенияДругие страны
13:23