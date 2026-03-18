Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Папоян: Армянские и азербайджанские компании обсуждают поставку определенного товара

    В регионе
    • 18 марта, 2026
    • 14:06
    Папоян: Армянские и азербайджанские компании обсуждают поставку определенного товара

    Армянские и азербайджанские бизнесмены ведут переговоры об организации поставок из Армении в Азербайджан одного вида товара.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом министр экономики Армении Геворг Папоян сказал журналистам.

    "Мы сделали предложение. Сейчас есть конкретный товар (который может поставляться из Армении в Азербайджан - ред.), по которому бизнесы обеих сторон уже ведут переговоры и обсуждения", - отметил глава ведомства.

    При этом Папоян не уточнил, о каком именно товаре идет речь.

    Геворг Папоян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Торгово-экономические отношения
    Papoyan: Ermənistan və Azərbaycan şirkətləri müəyyən bir malın tədarükünü müzakirə edirlər
    Papoyan: Armenian and Azerbaijani firms in talks on specific supply deal
    Последние новости

    14:22

    В Азербайджане создана новая компания с уставным капиталом 1,35 млн манатов

    Бизнес
    14:19

    Кац заявил о ликвидации главы разведывательного ведомства Ирана Исмаила Хатиба

    Другие страны
    14:08
    Фото
    Видео

    Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:06

    Папоян: Армянские и азербайджанские компании обсуждают поставку определенного товара

    В регионе
    13:51

    Бабиш: Чехия присоединилась к инициативе по ужесточению въезда военных из РФ

    Другие страны
    13:46

    ЦИУТ: Цифровые табло на светофорах повышают риск ДТП

    Внутренняя политика
    13:41

    Папоян: Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке сулит негативное влияние на Армению

    В регионе
    13:38

    Урсула фон дер Ляйен отправится в Австралию для заключения торгового соглашения

    Другие страны
    13:23

    МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом

    В регионе
    Лента новостей