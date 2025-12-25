Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границе

Армения предлагает Азербайджану осуществлять сухопутные грузоперевозки на границе двух стран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

"На мой взгляд, сейчас очень хорошее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном, для того, чтобы грузы, поступающие по железной дороге до границы Армении, оттуда мультимодальным способом перегружались в грузовики и доставлялись через сухопутную границу Армения-Азербайджан. Думаю, что ни в Армении, ни в Азербайджане нет обстоятельств, которые могли бы этому помешать. У меня сложилось впечатление, что к этому готов и бизнес", - отметил он.

По его словам, предварительная цена транзита грузов из Азербайджана в Армению по грузинским железным дорогам считалась относительно высокой и неконкурентоспособной, но переговоры еще продолжаются.

"С одной стороны - грузинская железнодорожная компания, с другой - компании, импортирующие зерно или бензин. Естественно, им нужно вести переговоры и найти наилучший вариант", - заявил Папоян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о тарифах на транзит грузов по грузинским железным дорогам, заявил, что если он не будет решен, то, естественно, хозяйствующие субъекты начнут искать альтернативные способы обеспечения импорта и экспорта.