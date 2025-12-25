Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границе

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 18:23
    Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границе

    Армения предлагает Азербайджану осуществлять сухопутные грузоперевозки на границе двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

    "На мой взгляд, сейчас очень хорошее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном, для того, чтобы грузы, поступающие по железной дороге до границы Армении, оттуда мультимодальным способом перегружались в грузовики и доставлялись через сухопутную границу Армения-Азербайджан. Думаю, что ни в Армении, ни в Азербайджане нет обстоятельств, которые могли бы этому помешать. У меня сложилось впечатление, что к этому готов и бизнес", - отметил он.

    По его словам, предварительная цена транзита грузов из Азербайджана в Армению по грузинским железным дорогам считалась относительно высокой и неконкурентоспособной, но переговоры еще продолжаются.

    "С одной стороны - грузинская железнодорожная компания, с другой - компании, импортирующие зерно или бензин. Естественно, им нужно вести переговоры и найти наилучший вариант", - заявил Папоян.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о тарифах на транзит грузов по грузинским железным дорогам, заявил, что если он не будет решен, то, естественно, хозяйствующие субъекты начнут искать альтернативные способы обеспечения импорта и экспорта.

    Геворг Папоян Армения Азербайджан сухопутные грузоперевозки
    Papoyan: Ermənistan Azərbaycan tərəfinə sərhəddə quru yükdaşımalarının təşkilini təklif edir
    Papoyan: Armenia proposes establishing overland cargo transportation at border with Azerbaijan

    Последние новости

    19:07

    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Внешняя политика
    18:48

    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Другие страны
    18:42

    Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимость

    Финансы
    18:27

    В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажиров

    Инфраструктура
    18:25

    В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

    Внутренняя политика
    18:23
    Видео

    Выпускнику из Италии вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана

    Армия
    18:23

    Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границе

    В регионе
    18:20

    Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

    Внешняя политика
    18:17

    Скорректирован бюджет Фонда ОМС на 2025 год

    Внутренняя политика
    Лента новостей