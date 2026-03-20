Папикян заявил о постоянной оценке рисков на фоне событий вокруг Ирана
В регионе
- 20 марта, 2026
- 14:16
Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что все риски для безопасности страны на фоне событий вокруг Ирана находятся под постоянным контролем государственных структур.
Как сообщает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом глава оборонного ведомства сказал в беседе с журналистами.
По его словам, оценка угроз ведется в координации с ключевыми институтами безопасности.
"В Республике Армения есть соответствующие органы - Совет безопасности, Служба внешней разведки, Служба национальной безопасности. Министерство обороны выполняет свою функцию, все риски оцениваются", - отметил Папикян.
14:16
Папикян заявил о постоянной оценке рисков на фоне событий вокруг ИранаВ регионе
14:12
В результате ударов по порту Бендер-Ленге уничтожено 16 судов - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:07
Софи Лагут поздравила азербайджанский народ с праздником НоврузВнешняя политика
13:52
Ремонт на НПЗ В Хайфе после удара Ирана займет несколько днейДругие страны
13:40
Пекин выступил за бесперебойный рынок нефти на фоне роста мировых ценДругие страны
13:35
Альбанезе поручил разработать налог на сверхдоходы энергокомпаний АвстралииДругие страны
13:28
МИД Азербайджана поздравил Тунис с Днем независимостиВнешняя политика
13:20
Ахмед аш-Шараа: Сирия стремится избежать вовлечения в региональный конфликтДругие страны
13:14