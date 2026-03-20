Папикян заявил о постоянной оценке рисков на фоне событий вокруг Ирана

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что все риски для безопасности страны на фоне событий вокруг Ирана находятся под постоянным контролем государственных структур.

Как сообщает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом глава оборонного ведомства сказал в беседе с журналистами.

По его словам, оценка угроз ведется в координации с ключевыми институтами безопасности.

"В Республике Армения есть соответствующие органы - Совет безопасности, Служба внешней разведки, Служба национальной безопасности. Министерство обороны выполняет свою функцию, все риски оцениваются", - отметил Папикян.