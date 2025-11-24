Папикян заявил о необходимости избавляться от рисковых кадров в армянской армии
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 14:30
Министр обороны Армении Сурен Папикян считает, что возглавляемое им оборонное ведомство должно избавляться от рисковых кадров в Вооруженных силах страны.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.
"В Вооруженных силах есть проблемы - это не секрет, как и то, что среди служащих встречаются те, кто допускал нарушения", - отметил министр.
На вопрос депутата о причинах недавних увольнений или ухода ряда опытных офицеров Папикян ответил: "Мы имеем дело с системой, о проблематичности которой – не секрет – часто говорилось. Поэтому нужно избавляться от рисковых людей, что сейчас и происходит".
