Erməni nazir ordunun riskli kadrlardan təmizlənməsini vacib hesab edir
Region
- 24 noyabr, 2025
- 15:30
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi silahlı qüvvələrdəki riskli kadrlardan xilas olmalıdır.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin müdafiə naziri Suren Papikyan parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyasının iclasında bildirib.
"Silahlı qüvvələrdə problemlər var və bu, sirr deyil", - nazir qeyd edib.
Papikyan son vaxtlar bir sıra təcrübəli zabitlərin işdən çıxarılması və ya vəzifəsini tərk etməsinin səbəbləri barədə deputatlardan birinin sualına belə cavab verib: "Biz problemlərinin tez-tez qabardıldığı bir sistemlə işləyirik. Buna görə də riskli insanlardan qurtulmaq lazımdır və hazırda bu baş verir".
