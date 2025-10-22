Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 17:09
    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    Срок службы срочников в Армении сокращается за счет увеличения числа контрактников.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе правительственного часа в парламенте в среду.

    По его словам, в рамках программы правительства власти взяли на себя обязательство сократить срок срочной службы за счет увеличения числа контрактников.

    "Второй документ – концепция трансформации армии, там также есть подобные обязательства. Из всего этого становится ясно, что это результат долговременного планирования", - сказал Папикян.

    Удастся ли реализовать эту программу, зависело от того, смогут ли власти в последние годы увеличить число контрактников, отметил министр.

    Папикян напомнил, что 2,5 года назад парламент страны принял законопроект, который позволяет заключать договор с Минобороны после 6 месяцев срочной службы.

    "Сегодня по программе "Защитник отечества" многие солдаты на долгие годы связывают свою судьбу с армией. Эта цифра достигает уже нескольких тысяч. То есть, говорить о том, что мы сокращаем армию, мягко говоря, нелепо", - отметил Папикян.

    Армения Сурен Папикян срочная служба

    Последние новости

    17:17

    Международные путешественники посетили арт галерею в Лачыне

    Карабах
    17:17

    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

    В регионе
    17:16
    Фото

    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

    Kультурная политика
    17:09

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    17:03

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    17:00
    Фото

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    16:51

    Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

    Другие страны
    16:51

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    16:49
    Фото

    В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

    Внешняя политика
    Лента новостей