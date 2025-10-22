Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

Срок службы срочников в Армении сокращается за счет увеличения числа контрактников.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе правительственного часа в парламенте в среду.

По его словам, в рамках программы правительства власти взяли на себя обязательство сократить срок срочной службы за счет увеличения числа контрактников.

"Второй документ – концепция трансформации армии, там также есть подобные обязательства. Из всего этого становится ясно, что это результат долговременного планирования", - сказал Папикян.

Удастся ли реализовать эту программу, зависело от того, смогут ли власти в последние годы увеличить число контрактников, отметил министр.

Папикян напомнил, что 2,5 года назад парламент страны принял законопроект, который позволяет заключать договор с Минобороны после 6 месяцев срочной службы.

"Сегодня по программе "Защитник отечества" многие солдаты на долгие годы связывают свою судьбу с армией. Эта цифра достигает уже нескольких тысяч. То есть, говорить о том, что мы сокращаем армию, мягко говоря, нелепо", - отметил Папикян.