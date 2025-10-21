Пашинян: Срок срочной службы в Армении будет сокращен до 1,5 года
В регионе
- 21 октября, 2025
- 12:18
Срок срочной службы в Армении будет сокращен с 2-х лет до 1,5 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.
По его словам, это произойдет уже с 1 января 2026 года, а не 1 июня, как планировалось ранее.
"Изначально планировалось, что это положение вступит в силу с летнего призыва 2026 года, но сегодня у меня состоялось обсуждение с министром обороны (Сурен Папикян - ред.), а в предыдущий период - с коллегами-парламентариями, и мы решили, что закон вступит в силу раньше. То есть, с 1 января 2026 года, с зимнего призыва, срок военной службы в Армении составит полтора года вместо двух лет", - отметил он.
