Пашинян: Срок срочной службы в Армении будет сокращен до 1,5 года

Срок срочной службы в Армении будет сокращен с 2-х лет до 1,5 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

По его словам, это произойдет уже с 1 января 2026 года, а не 1 июня, как планировалось ранее.

"Изначально планировалось, что это положение вступит в силу с летнего призыва 2026 года, но сегодня у меня состоялось обсуждение с министром обороны (Сурен Папикян - ред.), а в предыдущий период - с коллегами-парламентариями, и мы решили, что закон вступит в силу раньше. То есть, с 1 января 2026 года, с зимнего призыва, срок военной службы в Армении составит полтора года вместо двух лет", - отметил он.