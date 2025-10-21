İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Paşinyan: Ermənistanda həqiqi hərbi xidmət müddəti 1,5 ilə qədər azaldılacaq

    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:29
    Paşinyan: Ermənistanda həqiqi hərbi xidmət müddəti 1,5 ilə qədər azaldılacaq

    Ermənistanda həqiqi hərbi xidmət müddəti 2 ildən 1,5 ilə qədər azaldılacaq.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, artıq 2026-cı il yanvarın 1-dən baş tutacaq.

    Nikol Paşinyan Ermənistan Həqiqi hərbi xidmət
    Пашинян: Срок срочной службы в Армении будет сокращен до 1,5 года
    Armenia to reduce mandatory military service to 1.5 years

