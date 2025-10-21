Paşinyan: Ermənistanda həqiqi hərbi xidmət müddəti 1,5 ilə qədər azaldılacaq
Region
- 21 oktyabr, 2025
- 12:29
Ermənistanda həqiqi hərbi xidmət müddəti 2 ildən 1,5 ilə qədər azaldılacaq.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, artıq 2026-cı il yanvarın 1-dən baş tutacaq.
