    Папа Римский Лев XIV находится с официальным визитом в Турции

    27 ноября, 2025
    13:50
    Папа Римский Лев XIV находится с официальным визитом в Турции

    Папа Римский Лев XIV находится с официальным визитом в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, самолет понтифика приземлился в Международном аэропорту Эсенбога в Анкаре.

    В рамках визита Лев XIV встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Отметим, что это первый официальный визит Папы Римского в Турцию за последние 11 лет.

    Roma Papasının Türkiyəyə səfəri başlayıb

