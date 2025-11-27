Папа Римский Лев XIV находится с официальным визитом в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, самолет понтифика приземлился в Международном аэропорту Эсенбога в Анкаре.

В рамках визита Лев XIV встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отметим, что это первый официальный визит Папы Римского в Турцию за последние 11 лет.