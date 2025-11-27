Папа Римский Лев XIV находится с официальным визитом в Турции
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 13:50
Папа Римский Лев XIV находится с официальным визитом в Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, самолет понтифика приземлился в Международном аэропорту Эсенбога в Анкаре.
В рамках визита Лев XIV встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Отметим, что это первый официальный визит Папы Римского в Турцию за последние 11 лет.
Последние новости
15:01
Фото
В Зангезурском национальном парке замечена самка леопарда с 2 детенышамиЭкология
14:57
BP огласила планы по освоению месторождения "Карабах"Энергетика
14:56
Задержанный на грузинской таможне водитель: Подобные проблемы возникают регулярноВ регионе
14:53
Глава МИД Турции обсудит в Берлине ситуацию в Украине и секторе ГазаДругие страны
14:47
Азербайджан возобновил поставки перца в ГрузиюБизнес
14:44
Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностьюДругие страны
14:35
Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном КавказеДругие страны
14:34
Пашинян: Армения отправит в Казахстан бизнес-миссиюВ регионе
14:17