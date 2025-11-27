Roma Papasının Türkiyəyə səfəri başlayıb
- 27 noyabr, 2025
- 13:37
Roma Papası XIV Leo Türkiyədə rəsmi səfərdədir.
"Report" "A Haber"ə istinadən xəbər verir ki, onun təyyarəsi Ankara Esenboğa Beynəlxalq Hava Limanına enib.
XIV Leo səfər çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək.
Qeyd edək ki, bu, Roma Papasının Türkiyəyə 11 ildən sonra ilk rəsmi səfəridir.
