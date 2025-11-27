İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Roma Papasının Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 13:37
    Roma Papasının Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Roma Papası XIV Leo Türkiyədə rəsmi səfərdədir.

    "Report" "A Haber"ə istinadən xəbər verir ki, onun təyyarəsi Ankara Esenboğa Beynəlxalq Hava Limanına enib.

    XIV Leo səfər çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək.

    Qeyd edək ki, bu, Roma Papasının Türkiyəyə 11 ildən sonra ilk rəsmi səfəridir.

    Roma Papası Türkiyə Ərdoğan
    Папа Римский Лев XIV находится с официальным визитом в Турции

