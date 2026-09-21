Памфилова: "Единая Россия" получит 355 мест в Госдуме
В регионе
- 21 сентября, 2026
- 12:33
Правящая партия РФ - "Единая Россия" получит наибольшее количество мест в Государственной думе.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила сегодня в ходе брифинга.
"У "Единой России", предварительно, будет 355 мест в Госдуме, у Коммунистической партии (КПРФ) - 40, ЛДПР - 25, у "Новых людей" - 20, у "Справедливой России" пока 4", - сказала она.
По ее словам, избирательная кампания прошла "максимально чисто и спокойно".
Она также отметила, что явка на прошедших выборах в Государственную думу составила 59,32%, проголосовали более 62,6 млн граждан.
Согласно показанным данным, по итогам обработки 95% протоколов участие в голосовании приняли 62 619 380 избирателей.
Последние новости
01:56
В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООНДругие страны
01:25
Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в ИрландииДругие страны
00:49
В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19Другие страны
00:13
Фото
Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нетДругие страны
23:47
Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситамиДругие страны
23:39
КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регионВ регионе
23:24
Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игрыФутбол
23:11
Фото
Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-ЙоркеВ регионе
23:06