Памфилова: "Единая Россия" получит 355 мест в Госдуме

Правящая партия РФ - "Единая Россия" получит наибольшее количество мест в Государственной думе.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила сегодня в ходе брифинга.

"У "Единой России", предварительно, будет 355 мест в Госдуме, у Коммунистической партии (КПРФ) - 40, ЛДПР - 25, у "Новых людей" - 20, у "Справедливой России" пока 4", - сказала она.

По ее словам, избирательная кампания прошла "максимально чисто и спокойно".

Она также отметила, что явка на прошедших выборах в Государственную думу составила 59,32%, проголосовали более 62,6 млн граждан.

Согласно показанным данным, по итогам обработки 95% протоколов участие в голосовании приняли 62 619 380 избирателей.