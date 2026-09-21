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    Памфилова: "Единая Россия" получит 355 мест в Госдуме

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 12:33
    Памфилова: Единая Россия получит 355 мест в Госдуме

    Правящая партия РФ - "Единая Россия" получит наибольшее количество мест в Государственной думе.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила сегодня в ходе брифинга.

    "У "Единой России", предварительно, будет 355 мест в Госдуме, у Коммунистической партии (КПРФ) - 40, ЛДПР - 25, у "Новых людей" - 20, у "Справедливой России" пока 4", - сказала она.

    По ее словам, избирательная кампания прошла "максимально чисто и спокойно".

    Она также отметила, что явка на прошедших выборах в Государственную думу составила 59,32%, проголосовали более 62,6 млн граждан.

    Согласно показанным данным, по итогам обработки 95% протоколов участие в голосовании приняли 62 619 380 избирателей.

    Элла Памфилова Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Парламентские выборы Госдума Российская Федерация (РФ)
    Ella Pamfilova: "Vahid Rusiya" Dövlət Dumasında 355 yer alacaq

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